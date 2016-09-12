颱風莫蘭蒂來襲 台東大學14日停止上課

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颱風莫蘭蒂今天下午增強為強烈颱風，台東大學表示，考量中秋節連續假日學生返鄉團聚，為避免豪雨或颱風造成交通中斷，基於維護學生安全，決定14日全體學生全日停止上課。

台東大學表示，停課期間受影響課程，若台東縣政府未公告14日停止上課，則須另行補課。教職員則依縣政府宣布是否上班、上課而定。1050912

(中央社)