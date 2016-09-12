圖輯》奧運9金閃電俠是暖男 波特當帕運選手陪跑員

波特擔任帕運選手陪跑員。(圖/取自波特臉書)

波特與選手擊掌打氣。(圖/取自波特臉書)

暖男！波特擔任帕運選手陪跑員。(圖/取自波特臉書)

波特在里約奧運完成3金3連霸。(圖/取自波特臉書)

波特再度於里約奧運豪取3金。(圖/取自波特臉書)

波特（中）在里約奧運技壓群雄。(圖/取自波特臉書)

甫在里約拿下奧運生涯9金的牙買加短跑傳奇-「閃電」波特，不僅是萬人景仰的體壇巨星，私底下也是個「大暖男」，他日前在個人臉書分享他與帕運視障選手同場練習，並擔任專業的陪跑員，「每位參加帕運的選手們都加油！」波特說。

波特在里約奧運完成3金3連霸，成為當代最偉大的田徑運動員，此次不僅是他生涯最後一場奧運，這位坐擁3項世界紀錄的短跑巨星，將會在明年倫敦世錦賽後，正式在田徑場上謝幕。

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