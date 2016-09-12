高市鳥松民宅遭縱火 幸無人員傷亡

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鳥松區民宅遭縱火，幸好無人員傷亡。（柯宗緯翻攝）

鳥松區民宅遭縱火，幸好無人員傷亡。（柯宗緯翻攝）

高市鳥松區民生路一幢透天厝，今天下午3點48分傳出火警，濃煙從1樓直竄2樓，消防隊獲報到場打火，火勢約莫20分鐘撲滅，幸好沒有人員傷亡；不過，警消初步勘查發現疑似有人為縱火跡象，經調查證實是住在屋內的陳姓男子所為，循線將人逮捕到案。

警方表示，這名30歲陳姓男子有毒品前科，今年1月甫出獄，有精神疾病史。今天下午陳男在1樓房間拿打火機玩火，當時阿嬤發現床舖旁竄出火舌趕緊報警，兩人隨後逃出，幸好沒有受傷。

警方初步研判，陳男疑似因病情發作而縱火，身上沒有聞到酒味，也無傳出與家人爭吵，目前陳男情緒不太穩定，未能接受筆錄，對於犯案動機仍有待調查釐清，全案將依公共危險罪送辦。

(中時)