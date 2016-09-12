莫蘭蒂逼近 台東、慈濟、台灣觀光學院14日停課

莫蘭蒂颱風來襲，考量中秋節連續假日學生返鄉團聚，為避免豪雨或颱風造成交通中斷，台東、慈濟大學宣布14日停課。(資料照,楊兆元攝)

(20:45更新 台灣觀光學院14日停課)莫蘭蒂颱風逼近，台東大學表示，考量學生中秋節連假返鄉，且因應東部地區每因豪雨或颱風造成落石、坍方、道路中斷或積水等，致對外交通中斷，基於維護學生安全，決定14日學生全日停止上課。停課期間受影響課程，若台東縣政府未公告當日停止上課，則須另行補課，教師須填寫補調課單送至課務組備查。慈濟大學、台灣觀光學院也陸續宣布停課。

慈濟大學因考量中秋節連續假日學生返鄉團聚，為避免豪雨或颱風造成交通中斷，基於維護學生安全，決定14日全體學生停止上課。

另外，台灣觀光學院也表示14日全天停課，至於教職員則依縣府人事處公告停班停課規定。

(中時)