傳蔡總統定期召開整合會報 府：未確定

總統蔡英文日前請行政立法兩院首長及4位民進黨直轄市長會談，這項會議日後是否定期舉行，總統府今天表示還沒確定，而府院、行政立法、中央地方間的協調，目前都有運作機制。

蔡總統曾在4日邀請行政院三長、立法院正副院長、立法院黨團總召，以及桃園、台中、台南、高雄4位直轄市長會談，針對未來各項國政推動、重大政策與法案及地方建設等議題交換意見。

蔡總統並在會中指示「住宅法」及「長照法」的修法將是立法院新會期最優先的民生法案，且要求黨團及行政部門多方蒐集對於年金改革的意見，協助年金改革委員會早日形成共識。外傳這個「整合會報」未來將每2週召開一次。

總統府發言人黃重諺表示，4日召開這場會議是因為立法院新會期開始前，各縣市都有一些事情包括重大建設需要協調，讓各縣市長跟立法院和行政院之間有些溝通，剛好蔡總統也在，至於這個會之後會不會固定舉行，還沒有確認，也沒有「整合會報」這個名稱。

黃重諺指出，目前在府、院間有總統與行政院長的定期見面；在立法院和行政院間有立法、行政的政策協調會報；在中央及地方之間，由於直轄市長通常都是中常委，所以可以在每週的民進黨中常會溝通，這些現有機制都在運作。1050912

(中央社)