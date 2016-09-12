澎警消首長離島慰問 囑做好防颱準備

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澎湖縣警察局與消防局2位局長劉祥浤與葉天恭，今天趕在颱風莫蘭蒂來臨前，分赴南、北海各離島警、消所屬派出與分隊，慰向駐守離島警消人員辛勞，同時籲請做好颱防颱救災與準備。

澎湖警局長劉祥浤今天由副局長邱國和等人陪同，趕在颱風來襲前，前往白沙分局鳥嶼、員貝、吉貝、大倉等駐在和派出所慰問駐守離島的員警，並致贈水果及慰問金。

澎湖消防局長葉天恭則由義消總隊長蔡守己等人前往望安、七美、將軍等南海消防分隊慰問消防人員終年辛勞，同時辦理年度車輛裝備檢查，並代表縣長陳光復向消防弟兄賀佳節。

由於颱風莫蘭蒂來勢洶洶，適逢中秋連假期間，劉祥浤與葉天恭2名局長在慰問行程中，囑咐各派出、駐在所和各消防分隊，要確實做好防颱準備與救災工作，讓離島居民也都平安過中秋。1050912

(中央社)