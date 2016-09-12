澎警消首長離島慰問 囑做好防颱準備
澎湖縣警察局與消防局2位局長劉祥浤與葉天恭，今天趕在颱風莫蘭蒂來臨前，分赴南、北海各離島警、消所屬派出與分隊，慰向駐守離島警消人員辛勞，同時籲請做好颱防颱救災與準備。
澎湖警局長劉祥浤今天由副局長邱國和等人陪同，趕在颱風來襲前，前往白沙分局鳥嶼、員貝、吉貝、大倉等駐在和派出所慰問駐守離島的員警，並致贈水果及慰問金。
澎湖消防局長葉天恭則由義消總隊長蔡守己等人前往望安、七美、將軍等南海消防分隊慰問消防人員終年辛勞，同時辦理年度車輛裝備檢查，並代表縣長陳光復向消防弟兄賀佳節。
由於颱風莫蘭蒂來勢洶洶，適逢中秋連假期間，劉祥浤與葉天恭2名局長在慰問行程中，囑咐各派出、駐在所和各消防分隊，要確實做好防颱準備與救災工作，讓離島居民也都平安過中秋。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。