河南特大電信詐騙案 抓獲241人

中國大陸河南警方今天表示，破獲一個總部設在上海的電話詐騙集團，共抓獲241人，受騙民眾有5萬多人，被騙取資金約人民幣1500多萬（約新台幣7500萬）。

綜合中新網及人民網報導，今年1到6月，這個集團成員已撥打詐騙電話1200多萬通，受騙群眾5萬多人，遍布大陸各省市，但因單筆詐騙數額較小，很多受害人沒有報案。

這個集團的詐騙方式是與物流公司合作，以電話通知民眾中獎，但民眾要支付299元的快遞費用，事後民眾發現，這些贈品如加油卡或上網卡是空的，節油器也是假的。

8月以來，大陸發生多起學生遭遇電信詐騙案件，導致受害者憂憤猝死或自殺，引發社會廣泛關注，大陸警方也加強整治地域性電信詐騙集團。1050912

(中央社)