颱風莫蘭蒂撞中秋 新北農林漁牧防災

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颱風莫蘭蒂預計即將影響台灣，新北市政府農業局針對施工中的水土保持工程，全面抽檢，並委託水土保持服務團專業技師，配合辦理檢查作業。

農業局表示，山坡地開發案件之水土保持義務人，及承辦監造技師，儘速檢視各項水土保持設施，以確保設施發揮正常功能。

市府說，各區公所與農會針對颱風動向，啟動農作物颱風防災整備工作與災情查報機制，已加強颱風前樹木疏剪及支架固定。

為防止中秋連假，颱風來襲造成收容動物危害，新北市動保處安排人員24小時輪班，並成立緊急避難疏散場，安排動物之家動物移送至安全場所。

颱風期間，新北市政府也將劃定全市漁港區域為颱風警戒管制範圍，包含淡水漁人碼頭、富基漁港、龜吼漁港等知名觀光景點，陸上颱風警報發佈後，將全面禁止進入，請民眾務必遵守相關規定，以避免發生危險。1050912

(中央社)