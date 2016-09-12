公視播新雷鳥神機隊 四五年級生回憶

科幻人偶影集「雷鳥神機隊」，是許多四、五年級生的童年回憶。時隔半世紀，公視將推出由英國電視台重新製作的「新雷鳥神機隊」動畫，重溫「崔西家族」拯救地球的冒險故事。

在「雷鳥神機隊」中，「崔西家族」兄弟們駕駛超音速原子動力噴射機雷鳥號，完成一次又一次拯救地球的艱鉅任務，也對抗擅長易容與催眠，狡猾的反派「胡德」。

公視表示，「雷鳥神機隊」曾在民國56年在台灣首播，是當年學生放學後最引頸期盼的電視節目，也在世界各地掀起一陣「雷鳥瘋」，後續更有電影版、真人版電影的拍攝。

英國獨立電視台iTV去年重啟製作，重新推出這部以動畫搭配實景模型的重製版本經典卡通，值得一提的是，新系列的電腦動畫部份，包括劇中角色從原先的人偶改為動畫人物，全由台灣本土的西基公司（CGCG）獨挑大樑，紐西蘭的「紫水雞影片公司」則負責模型製作。

公視「新雷鳥神機隊」故事年代設定在2060年，也沿用原有的角色五位崔西兄弟及反派人物胡德；但場景與裝備上也做了大幅更新，除了有暢行陸、海、空的高科技雷鳥號１至５號機組，新系列還能讓崔西家族的各個英雄們飛上太空搶救生命、解除地球危機，甚至要對抗高速演化的電腦病毒。

有趣的是，故事中崔西家族救難隊的祕密基地，是設於南太平洋的一座小島，因此新系列中也出現了台灣的身影，故事描述為解除海底地震釀成的焚城危機，崔西兄弟們火速趕到台北，也成功拯救了所有台北市民。

「新雷鳥神機隊」將於9月１４日起，每周三、四晚間6時，公視播出。1050912

(中央社)