兩印度穆斯林女子被誣指吃牛肉 遭輪暴

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兩名印度穆斯林女子最近在哈雅納省（Haryana）梅瓦特縣（Mewat）遭4名男子指控吃牛肉，慘遭輪暴，他們還打死女子的叔父和嬸嬸。

被輪暴的20歲印度女子今天告訴英國廣播電台（BBC），她和她14歲的表妹兩週前遭4名男子輪暴，這些男子指控她們吃牛肉，但她們根本沒有。

這名女子恐懼地說，這些男子指控她和表妹吃牛肉，並稱這就是為什麼她們蒙受這場羞辱（輪暴）的原因；男子們並威脅她們，如果告訴其他人，就要殺害她們和她們的家人。

這4名男子還在以穆斯林為主的梅瓦特縣，毆打被害人的叔叔和嬸嬸致死。

警方接獲報案後，已循線逮捕嫌犯，並控告這些嫌犯觸犯強暴和謀殺等罪嫌。

梅瓦特縣的穆斯林領袖喬德哈里（Ramzan Chaudhary）表示，這起事件震驚了穆斯林社群，而且讓這個地區的穆斯林感到恐懼，因為本地從未發生過如此恐怖的攻擊事件。

由於印度教把牛視為神聖動物，包括哈雅納省在內的印度多個省份都禁止吃牛肉；在主張印度教至上的印度人民黨（BJP）執政後，一些激進印度教徒更加猖獗活躍地四處迫害穆斯林，逼迫穆斯林改變宗教信仰，甚至誣指穆斯林吃牛肉然後動用私刑。

有人認為，這起輪暴與殺害穆斯林事件意圖激起印度教徒和穆斯林之間的對立。

梅瓦特縣律師協會會員可汗（Abid Khan）說，從印度獨立以來，這個地區從未出現宗教緊張局勢，人們在此一直非常和平，因此發生上述事件，可能是意圖在本地製造宗教緊張。1050912

(中央社)