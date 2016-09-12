觀光局提高獎勵 吸引東南亞華裔高端客
上萬名觀光業人員今天首次上街，盼政府重視陸客驟減的衝擊。交通部觀光局回應，已研擬多項措施，包括提高獎勵措施，鼓勵開拓多元市場補充客源，吸引東南亞華裔高端旅客來台。
觀光局表示，其他已研議具體做法，還包括爭取公教、鄰里旅遊及校外教學等多元團客來源，擴大國民旅遊市場。
觀光局也將協助專接陸客的旅行社轉型，朝多元化經營，配合自由行客人愈來愈多的觀光趨勢，研發新產品，甚至進行網路變革，成為名符其實的網路旅行社，並把資源用到陸客明顯受影響的業者與地區。
觀光局認為，台灣觀光業應趁這個時機點，做結構上的調整和改變，業者的心態更應調整，品牌化才有辦法生存。
觀光局表示，會協助國內觀光產業轉型為優質安全的旅遊服務、區域性深度旅遊行程，同時轉型為多元的國外旅客市場，建構永續的觀光產業發展。
觀光局說，觀光轉型雖困難，但不得不為，台灣觀光市場需要活化，但絕非一蹴可及。1050912
(中央社)
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