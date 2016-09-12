農產公司研發休眠冷藏法 延長農產品保存期限
雲林縣水林鄉台灣尚勇農技公司研發「休眠冷藏法」，利用專利技術可讓蔬果進入休眠狀態，大幅延長保鮮期限，12日舉行發表會，希望與各農產合作社合作，解決農產品因不易長久保存，農民被盤商剝削的困境。
國內農民常因所種植的農產品無法長時間保存，面對變質、腐敗壓力而被迫廉價賣給盤商，台灣尚勇農技公司負責人劉國雄，曾獲選「全國農業專家」，深知農民的困境，特別聘請學者專家研究出「休眠冷藏法」。
今天劉國雄在水林鄉的公司發表研究結果，他表示，只要將蔬果放進專利的保鮮袋中再放進冰箱冷藏，就能讓蔬果自動進入休眠模式，不僅不會變質，還能持續保持在最佳狀況，像是蔥、蒜、菇類、菜脯等難以保存的食材，都能輕鬆保鮮、隨時食用。
劉國雄說，蔥、蒜在休眠狀態下，可以一直保持剛採收時的鮮度至少1年，且1年後取出照樣可以發芽，讓農民用來做為播種用，解決農民下種時買不到種苗的問題，深具穩定市場的功能，可說是農產品產銷的革命性發明。
劉國雄指出，「休眠冷藏法」除了保鮮還能「自療」，蒜仁在脫膜加工過程往往會損傷，休眠的蒜仁能自行修復受傷的蒜肉，不致從傷口發黴而腐敗，十分神奇。這項技術已獲得多國專利，目前鎖定國內各農產合作社為合作對象，希望造福農民，提高農產品經濟效益。
(中時)
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