藝術家彭怡平探討女性房間 巴黎開個展

台灣藝術家彭怡平自1993年起走訪世界各地，探討女性在父權社會中的角色，成果化為攝影及紀錄片，將於巴黎以個展方式展出。

駐法國台灣文化中心轉述，彭怡平說，「女人的房間」象徵女性權利和自由，她想藉此反思女性如何透過空間建構自我形象、解構社會制約，並研究女性與家庭、社會、階級、種族等領域之間的關聯。

駐法國台灣文化中心表示，彭怡平的作品探討對象從越南的花苗族農婦、隱居石碇深山的台灣設計師、未受過教育的伊朗老婦、北京的時尚雜誌編輯、古巴女巫師到法國貴族女子，她試圖用影像帶領觀者走入這些女性的房間，思考這個空間的符號象徵意義。

彭怡平的「女人的房間-Heroom」個展將於9月15日起在巴黎女性空間（Espace des Femmes）展出，內容包含30件攝影作品和21部影片，展期到11月20日。1050912

(中央社)