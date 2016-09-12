莫斯科國際書展 台北書展基金會探路

(中央社莫斯科12日電)莫斯科國際書展於上周落幕。這次台北書展基金會首度參展，由中華民國駐俄羅斯代表處協助展出。台灣書籍排版極富設計感、華語課本活潑生動的教學呈現，成功吸引俄國人的目光。

俄羅斯人一直以愛看書聞名，每年莫斯科國際書展更是吸引大批民眾參與。今年的國際書展於本月7日至11日在全俄展覽中心舉行，主題國是希臘，除此之外還有來自30多個國家、超過500個出版社參加今年展覽。

台北書展基金會首次帶著台灣的出版品前進莫斯科參展，由中華民國駐俄羅斯代表處文化組協辦，將台灣書籍介紹給俄羅斯讀者認識。

本次台灣攤位展出的書籍主要以華語教學類為主，課本生動的解說十分吸引俄羅斯讀者的目光。除此之外，攤位上也展出講述台灣各地風情的出版品、旅遊指南，也有不少圖文作家的作品。以活潑輕鬆、圖文並茂書籍為主調，打破讀者不懂華語困境，成功引起俄羅斯參觀者的興趣，新奇地在攤位前翻閱台灣書籍。

值得一提的是，有不少讀者對於台灣書籍封面設計、內容排版感到驚艷。直呼「就算看不懂也想買回家收藏」。

中華民國駐俄羅斯代表處文化組組長許德明表示，這是台灣第一次參與俄羅斯書展，希望往後能繼續參加，一步步地把台灣書籍介紹給俄羅斯讀者認識，希望能把台灣好書帶進俄羅斯市場。1050912

(中央社)