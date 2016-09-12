幫技職生翻轉人生 廖晏鮮獲星雲教育獎典範教師
沒有不能教的孩子！出身台東貧困農家的廖晏鮮，在崇實高工任教20年，以自身經驗啟發、教導學生成為技職達人，並將教學經驗無私製成教材供分享推廣，協助監獄開辦木工技藝班輔導收容人學習一技之長，對教育的愛與奉獻，獲頒星雲教育獎典範教師肯定。
廖晏鮮曾是技能競賽門窗木工類選手，勇奪全國冠軍與世界銀牌，高職時受校長錫質平與老師黃俊傑啟蒙鼓勵，靠技能專長翻轉人生；他自師大工教系畢業後也選擇投入教職，希望幫助更多技職學生。
廖晏鮮說，教育就是以身作則當榜樣，讓孩子懂得為自己的選擇負責、全力以赴；指導學生獲獎無數的他，曾耐心陪伴留級生謝萌峯，搖身成為國際競賽銀牌得主，2年前更進入自己的母校公東高工任教，帶著更多偏鄉子弟習得一技之長，師徒間的奇妙緣分傳為佳話。
校長吳貽誠說，廖晏鮮3年前接任室內設計科主任，重新布置專題製作工廠，走廊和樓梯間牆上還有希望樹、設計史，融入文創概念，成功營造截然不同的學習氛圍；教學強調同理心、讓學生從實作中學，上課時總是不厭其煩親自示範木工技藝。
吳貽誠說，廖晏鮮為了強化學生學習成效，每周自願留校三天、夜間開班，督促並個別輔導不同程度學生製圖等專業能力，過去曾獲十大傑出青年、師鐸獎，更6 度獲歷任總統接見，此次獲獎實至名歸，是全校教師和學生的學習典範。
(中時)
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