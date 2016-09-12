淡海輕軌基礎工程 濱海路13日起封閉

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淡海輕軌第一期統包工程，即日起實施平面段軌道鋪設及高架段各路段基樁、墩柱、高架橋梁等工程，9月13日上午9時起至11月3日上午6時，將封閉中山北路與淡金路間濱海路，欲往淡金路的用路人須改行中山北路及新市一路。

新北市捷運工程局表示，施工中的「淡海輕軌第一期統包工程」，平面段路基工程已完工，正陸續進行平面段軌道鋪設及高架段各路段基樁、墩柱、高架橋梁施工，目前進度已達34.38%。

為配合工程的鋼構組立吊裝作業，施工現場將進行交通管制，並於9月13日上午9時起至11月3日上午6時施工期間，暫時封閉中山北路與淡金路間濱海路，欲往淡金路之用路人，須依改道後之標誌改行中山北路及新市一路。

(中時)