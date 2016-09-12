SOGO復興館氣爆？ 業者︰虛驚一場

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有PTT網友稍早傳出SOGO復興館氣爆消息，後經查是虛驚一場。（翻攝自網路）

PTT稍早有網友傳出太平洋SOGO復興館氣爆消息，指出「美食街 逃跑了」，引起軒然大波，據悉是SOGO復興館嘉禾屋傳出巨響，讓消費者一陣驚慌。

SOGO查看現場情況後表示，是迷你瓦斯罐放在高溫的烤箱旁發出巨響，幸好沒產生火花，人員和物品都沒損傷，目前正常營業，過程中讓現場用餐的消費者虛驚一場感到抱歉﹗

(中時)