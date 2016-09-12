憂心美國將升息 歐洲股市下挫
歐洲主要股市今天午盤下挫，追隨亞洲股市的跌勢，法國與德國股市的跌幅超過2%，主因美國聯邦準備理事會可能最快這個月就宣布提高利率。
倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）下跌1.6%，來到6669.47點。
法蘭克福股市DAX 30指數大跌2.1%，來到10351.29點；巴黎股市CAC 40指數下跌2.1%，來到4395.95點。
由於美國新公布的多項經濟數據欠佳，有關聯準會最快可能本月升息的揣測原本似乎已遭排除。
不過，波士頓聯邦準備銀行總裁羅森格蘭（Eric Rosengren）9日表示，必須提高利率以防經濟過熱，這番話再度引發聯準會將升息的臆測。
華爾街股市當天因而大跌，並且拖累今天亞洲和歐洲股市的走勢。
市場分析師胡珀（Markus Huber）表示：「這雖然未必意味9月就將升息，但仍造成不確定感，而這是股市一向不喜歡的。」1050912
(中央社)
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