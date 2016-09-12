行政院長林全核定基本工資調漲5％

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勞動部日前召開基本工資審議委員會，決議月薪調漲5％。行政院發言人童振源今天表示，行政院長林全已核定基本工資調整案。

基本工資月薪將從新台幣2萬8元，調升至2萬1009元，漲幅約5%；時薪部分10月1日起，先調升至126元，民國106年1月1日跟月薪同步調升至133元。

勞動部預估，月薪部分影響的勞工約有162萬勞工受惠，其中125萬勞工是本國勞工，37萬人為外籍勞工。時薪部分約有39萬勞工受惠。1050912

(中央社)