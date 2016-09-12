金門出現採花賊 警方手到擒來
金門出現「採花賊」，陳姓少婦在臉書貼文抱怨公公養了35年的「鳥榕」盆栽失竊，憂心治安變壞了。警方發現後全力緝賊，不到1天就人贓俱獲，超高效率讓網友看了也說「有夠厲害！讚啦！」
家住金城鎮賢庵里的陳女日前在臉書貼文表示，金門治安亮紅燈，家中珍貴的「鳥榕」盆栽深夜遭人偷走，並有「天天澆水的盆景」、「那是我的至愛」、「心痛加劇」等留言。
縣警局勤指中心主任陳必勇看到後，立即轉知金城分局指派勤區警員辛益昌主動與她聯繫。陳女表示，「鳥榕」盆栽是她的公公35年前栽種，很珍貴也具有紀念價值，可以說是無價的「傳家之寶」，希望警方幫忙找回來。
辛員在失竊現場探勘、蒐證，掌握地緣關係後，再調閱案發地附近各路口監視器，4個多小時馬拉松抽絲剝繭下，發現案發當日凌晨4時許，在距離現場數公里外的路口，解析出涉案竊嫌的機車號碼，循線鎖定竊嫌身分，在通知到案後出示確切實證，終突破犯嫌心防坦承不諱，陪同返家起出贓物鳥榕盆栽。
全案在24小時內迅速偵破，讓陳女和家人都非常高興，肯定警方為民服務的精神，並在臉書再貼文數篇，感謝再三。
縣警局長許慶豐特別頒獎表揚陳必勇、辛益昌等人，嘉許他們積極辦案，提升警察形象的努力，也期許警民聯手打造優質治安環境，讓金門成為幸福有感，最適宜居住的城市。
(中時)
關鍵字：盆栽
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。