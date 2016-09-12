金門出現採花賊，警方手到擒來

陳姓女子貼文，感謝警方破案。（警方提供）

栽培35年的鳥榕盆栽，終於物歸原主。（警方提供）

陳女原貼文對盆景失竊，十分感傷和憂心。（警方提供）

陳女感謝警方的貼文之一。（警方提供）

縣警察局長許慶豐頒獎表揚破案人員，肯定積極努力提升警方形象。（警方提供）

金城警分局長李智源（左三）頒發「破案茶」給有功員警辛益昌（右二）。（警方提供）

金門出現「採花賊」，陳姓少婦在臉書貼文抱怨公公養了35年的「鳥榕」盆栽失竊，憂心治安變壞了。警方發現後全力緝賊，不到1天就人贓俱獲，超高效率讓網友看了也說「有夠厲害！讚啦！」

家住金城鎮賢庵里的陳女日前在臉書貼文表示，金門治安亮紅燈，家中珍貴的「鳥榕」盆栽深夜遭人偷走，並有「天天澆水的盆景」、「那是我的至愛」、「心痛加劇」等留言。

縣警局勤指中心主任陳必勇看到後，立即轉知金城分局指派勤區警員辛益昌主動與她聯繫。陳女表示，「鳥榕」盆栽是她的公公35年前栽種，很珍貴也具有紀念價值，可以說是無價的「傳家之寶」，希望警方幫忙找回來。

辛員在失竊現場探勘、蒐證，掌握地緣關係後，再調閱案發地附近各路口監視器，4個多小時馬拉松抽絲剝繭下，發現案發當日凌晨4時許，在距離現場數公里外的路口，解析出涉案竊嫌的機車號碼，循線鎖定竊嫌身分，在通知到案後出示確切實證，終突破犯嫌心防坦承不諱，陪同返家起出贓物鳥榕盆栽。

全案在24小時內迅速偵破，讓陳女和家人都非常高興，肯定警方為民服務的精神，並在臉書再貼文數篇，感謝再三。

縣警局長許慶豐特別頒獎表揚陳必勇、辛益昌等人，嘉許他們積極辦案，提升警察形象的努力，也期許警民聯手打造優質治安環境，讓金門成為幸福有感，最適宜居住的城市。

(中時)