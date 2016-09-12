廈門鼓浪嶼實體書店 主打台灣圖書
鼓浪嶼‧外圖書店12日在廈門鼓浪嶼上一棟老別墅內正式營業。在中國實體書店遇到寒流之際，這家開進熱門景區的實體書店受到關注，並以銷售大量優秀台版書籍為特色。
中新社報導，12日開業的鼓浪嶼店位於中華路21號一棟百年英式老別墅，二十世紀二、三十年代曾是殼牌、美孚石油公司前身——英國亞細亞火油公司的舊址，現在是鼓浪嶼申請世界文化遺產的重要歷史風貌建築。
外圖集團人士表示，在書店進駐過程中，專門請來古建築修復公司操刀，嚴格保留古建築風貌。書店開業後，總圖書經營面積700多平方米。書店一層設置了閱覽區和圖書陳列專櫃，二層為圖書陳列專櫃、臨窗閱覽卡座、繪本室、小型集中閱覽室兼討論室。三樓改造成文藝沙龍舉辦場所，面積215平方米。
此外，書店還擁有300多平方米的戶外庭院，庭院設置了數個戶外座椅，可為讀者提供閱讀休憩之所。而老別墅中的走廊則被巧妙利用為茶室，讀者和遊客可以在這裡品味閩南功夫茶文化。
(中時)
關鍵字：鼓浪嶼
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