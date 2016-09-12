土耳其東南部爆炸襲擊 46人受傷

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土耳其道安通訊社報導，土耳其執政黨「正義與發展黨」在該國東南部凡省的省黨部附近，12日清晨發生爆炸襲擊事件，目前已造成46人受傷。

報導稱，警方初步判定這是汽車炸彈襲擊，目標是正義與發展黨黨部，正義與發展黨省黨部負責人說，爆炸已造成46人受傷。大量救護車已駛往爆炸地點，道路被封鎖。

近幾個月以來，庫德族工人黨及伊斯蘭國在土耳其頻繁製造襲擊事件，大量人員傷亡。

(旺報)