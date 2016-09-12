陸客在美消費 超過加拿大人
2016年是「中美旅遊年」，最新公布的《中國跨境消費年度指數報告(2016)》顯示，中國遊客在美國最愛購物，消費額排前三名的項目是時尚購物、百貨商場、住宿，而美國遊客住宿花錢最多，消費額前三名是住宿、餐飲、百貨商場。
《新京報》報導，除旅遊項目外，兩國遊客的最大差別是在對方國家的消費。2008年，大陸遊客在美國消費60.9億美元，到2014年，這個數字漲至240.2億美元，同一年，美國遊客來華才消費了50.6億美元。2015年，中國遊客消費繼續增長，達到268.9億美元，這個數字超過了赴美加拿大遊客的消費額，而加拿大在美遊客總數是中國遊客的8倍。
(旺報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。