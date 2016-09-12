陸客在美消費 超過加拿大人

2016年是「中美旅遊年」，最新公布的《中國跨境消費年度指數報告(2016)》顯示，中國遊客在美國最愛購物，消費額排前三名的項目是時尚購物、百貨商場、住宿，而美國遊客住宿花錢最多，消費額前三名是住宿、餐飲、百貨商場。

《新京報》報導，除旅遊項目外，兩國遊客的最大差別是在對方國家的消費。2008年，大陸遊客在美國消費60.9億美元，到2014年，這個數字漲至240.2億美元，同一年，美國遊客來華才消費了50.6億美元。2015年，中國遊客消費繼續增長，達到268.9億美元，這個數字超過了赴美加拿大遊客的消費額，而加拿大在美遊客總數是中國遊客的8倍。

(旺報)