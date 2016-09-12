魚塭變身全素簡餐廳　東港囝仔打造夢想園

東港囝仔將廢棄魚塭打造成咖啡廳，以變形金剛吸引遊客進入品嘗蔬食。(謝佳潾攝)

東港囝仔將廢棄魚塭打造成咖啡廳，以變形金剛吸引遊客進入品嘗蔬食。(謝佳潾攝)

「只想為東港做點事。」6年前東港囝仔徐鳴懋在澎湖經營民宿有成，心想該為家鄉做點什麼，3年多前與堂弟徐億瓏回到老家附近經營咖啡廳，選擇舊有魚塭地打造夢想園，在鵬灣大橋旁以變形金剛當主題，吸引遊客入內品嘗素食簡餐。

「東港是個海產鎮，有個主題蔬食餐廳不覺得很特別嗎？」店長徐億瓏說，老闆是個蔬食主義者，開店動機就是想讓吃素的人有個好去處，來到東港的旅客，不盡然都是葷食者，因此吸引客人走進店內的原因除門口的大型變形金剛外，飲食習慣也是主因之一。

他說，3年多前恰逢變形金剛熱潮，所以特定從國外購進2個公仔放在店內，以變形金剛為主題打造咖啡蔬食餐廳，他與堂哥都不是變形金剛迷，只是為一個夢想去努力、去創造奇蹟，而這個夢想是想讓東港變得更好，即使是荒廢的魚塭，也能變身成觀賞夜景的絕佳處。

徐億瓏說，咖啡店前身是自助餐店，旁邊是廢棄的魚塭，當時鵬灣大橋還在興建時，餐廳提供工人方便用餐，但當大橋完工後，餐店也與在旁的魚塭一樣走入荒蕪，家住在附近的他們發現魚塭其實是觀景好點，於是承租下來經營咖啡店。

「也許之後會變成污水處理廠。」徐億瓏說，曾聽聞咖啡店所在地未來可能要建設污水處理廠，但現在擔心是沒用的，要重視的應該是東港觀光的發展走向，大鵬灣位在國道3號末端，交通如此便利為何難吸引遊客密集前往。

(中時)