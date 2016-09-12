廣三SOGO 9月21日點燃週年慶戰火

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廣三SOGO取得「粉紅豬小妹」獨家授權，將推出一系列獨家好禮與見面活動吸客。(圖／曾麗芳)

中台灣百貨業年度最大盛事-週年慶，今年將由廣三SOGO百貨搶先於9月21日起點燃戰火！廣三SOGO歡慶『21週年慶』，將投入1.9億元行銷預算，祭出總回饋率高達20%的重量級購物回饋，預估整檔業績將上看18.8億元，可望較去年同期成長3%！

廣三SOGO百貨總經理孫士春表示，除推出逾萬件、最低下殺0.9折起的獨家與超值商品外，並特別取得小孩界的超級偶像「粉紅豬小妹」獨家授權，將推出一系列獨家好禮與見面活動，預估將會引爆蒐集搶兌熱潮！

孫士春表示，看好中秋連假的買氣，廣三SOGO21週年慶將搶在9月16日起一連4天，針對化妝品全區及各樓層精選百家品牌舉辦VIP預購會，祭出包含「化妝品滿2,000送200、滿1萬再加送500」等回饋！

此外，今年也特別針對卡友強化購物禮遇，凡廣三SOGO聯名卡友於預購會刷卡單筆滿1,000元，即送粉紅豬小妹化妝包；於化妝品單筆刷滿3萬即送600元贈品禮券；預購品牌刷滿10萬元，另加送2,000元贈品禮券。而Smart Card卡友，凡持卡單筆滿3,000元，即可以999元超低價獲得「粉紅豬小妹」20吋行李箱1個，限量800個，均是預購會才獨有的限定好禮！

(工商)