佯稱找錯錢連坑飲料店 婦人吃官司

38歲的李姓婦人8月底以找錯錢手法，偷天換日向高市苓雅區一家飲料店員坑新台幣40元，食髓知味日前再前往故技重施，當場被店家抓包報警送辦。

李女7日下午以新台幣100元向店家購買1杯價格50元的紅茶拿鐵，店家收取現金後即找50元零錢給李女，李女沒多久就跟店家表示找錯錢了，並出示手中的10元硬幣，機警的店家負責人馬上調閱店家即時監視器影像發現，並沒找錯錢且該名女子就趁店員不注意時把左手預藏的10元硬幣與右手的50元硬幣互換，店家馬上打電話報警。

警方說，店家會有這麼快的反應，是因8月30日店家內進行當天營業額盤點時發現金額少了40元，夜班店員黃小姐說當晚有名女子消費時，疑似有換找零錢問題，經調閱監視器發現，李女當天確實利用詐騙手法騙取40元，她這回故技重施，犯行被店家監視器全都錄，令她百口莫辯。

警方到達後，李女坦承犯行，全案依詐欺取財罪嫌送辦。警方呼籲民眾不要以詐騙手法貪圖幾十元的利益而讓自己吃上官司，實在不值得。1050912

(中央社)