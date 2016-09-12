陸最豪華開學典禮 直升機空降校旗

我要評比

中國大陸成都東星航空旅遊專修學院今天舉行開學典禮，有直升機空降校旗、飛行傘在空中起舞等。校方網路直播開學典禮，10萬名網友在線觀看，形容為「最豪華」的開學典禮。

中新網今天報導，成都東星航空旅遊專修學院的近萬名同學12日參加一次「高規格」的開學典禮，藍色直升機空降校，近萬名準空姐、準空少表演手語歌「愛在藍天」，並傳遞聖火。

校方還安排學生全副武裝進行「校園反恐反暴隊」表演。此外，現場還施放上萬個彩色氣球與和平鴿飛舞，並邀請歐洲歌舞團現場表演。

校方還網路直播開學典禮，吸引近10萬名網友在線觀看，網友紛紛形容這是史上「最豪華」的開學典禮。1050912

(中央社)