為北韓核試負責？ 大陸外交部：美方過謙了

北韓日前再度核試，美國國防部長卡特稱「中國對這一事態發展負有重大責任，也有重大責任來扭轉事態」，大陸外交部發言人華春瑩12日在例行記者會上表示「卡特先生過謙了」。

華春瑩稱，北韓核武問題的由來和癥結不在中方，而在美方，「朝核問題的實質是朝美矛盾」，她表示，也許美方應該全面回顧半島核問題演變過程，認真思考切實有效的解決方案，「解鈴還需繫鈴人，美方應承擔起應有責任。」

華春瑩指出，中方作為安理會常任理事國和朝鮮半島近鄰，從維護半島和平穩定、維護國際核不擴散體系權威性和有效性的大局出發，為推動半島核問題得到妥善解決作出了不懈努力。

(旺報)