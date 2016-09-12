台灣新住民權益關懷協會，羅美玲獲選為理事長

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台灣新住民權益關懷協會成立，羅美玲（中）獲選為首任理事長。（廖志晃攝）

南投縣長林明溱（左）表示，縣府將率先成立新住民事務科。（廖志晃攝）

縣議員（左起）許阿甘、羅美玲及廖梓佑，聯袂關懷新住民權益。（廖志晃攝）

台灣新住民權益關懷協會成立，長期關懷新住民的縣議員羅美玲，獲選為第1屆理事長；縣長林明溱表示，縣府將率先在民政處設立新住民事務科，讓新住民洽公時，有專責的對口單位，並加強相關影片播放，讓新住民快速獲得生活所需資訊。

台灣新住民權益關懷協會成立大會，各界回響，包括立委許淑華、蔡培慧、林靜儀，以及縣議員許阿甘、廖梓佑、林永鴻、縣議會秘書長陳國忠等都出席。

羅美玲表示，2016年8月內政部移民署統計，全國外配已經破51萬人！縣府將成立新住民事務科，希望其他縣市都能跟進，並在中央成立新住民委員會。

台灣新住民權益關懷協會，攸關新住民的權利與福祉，希望讓新住民及其第二代，能在祥和平權的生活環境下成長。

(中時)