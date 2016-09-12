潮州文青阿伯手作木頭藝品 打造事業第二春

潮州鎮67歲阿伯許書學，從事室內裝潢半世紀，現在半退休搞藝術，手做木頭藝術品展開事業第2春。(謝佳潾攝)

整桌都是許書學的手作木頭藝品。(謝佳潾攝)

「老了也要動頭腦啊！」潮州鎮67歲阿伯許書學，從事室內裝潢半世紀，堪稱是鎮內老師傅，近年在兒女的關心下成半退休狀態，但他實在閒不下來，在某次見到友人整理櫸木時，突發奇想動手做木頭藝品，間接展開事業第2春。

許書學說，他15歲開始學木工，後來從事室內裝潢設計，前幾年兒女擔心他包工程累壞身體，建議他退休享受生活，他因而呈現半退休狀態，只幫熟客做些簡單的家具、衣櫥，但去年4月間，實在受不了悠哉生活，而恰巧看到一堆木頭，便開始了他不平凡的生活。

「我看到櫸木時，第一個想法就是創意。」許書學說，某次拜訪朋友時，正巧看見對方整理一批櫸木要拿去燒，他見狀覺得可惜，加上工作經驗告訴他，櫸木硬度夠，也許可以玩出些藝品，於是全部蒐購回家，不僅開始整理木材，整個腦袋也都動起來。

許書學因為有木工基礎，加上習慣動腦想設計，不出2天時間就做出人生首個創意藝術品，他說，「我的創作品不但市場沒有，我也堅持不做重複性的藝品，所以東西都是獨一無二」。

有次鄰居路過他的鐵皮屋，見到屋內堆滿木材及成品，好奇進入觀看後馬上掏錢買下藝品，這讓許書學見到事業第2春，沒有經濟壓力又可以排遣時間，他決定繼續創作並擺攤開賣，只是沒想過店還沒開張，就已經有忠實顧客時時關心他的作品走向。

(中時)