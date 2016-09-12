臉書影片連結藏病毒？ 3C達人教2招防範
Facebook台灣區用戶今早出現新病毒假冒影片連結的方式散播。對此，3C達人Tim哥表示，自己已經收到3個連結，並分享2招應變措施，更改內部設定避免病毒繼續擴散。
此新病毒假冒影片連結，冒用朋友的名字，貼文分享「XXX video」連結在塗鴉牆上，引誘使用者點擊，只要一點開便中招。
若發現自己的塗鴉牆已被朋友分享影片連結，3C達人Tim哥建議，第一招請快速刪除好友在塗鴉牆上的垃圾訊息。
首先到臉書右上角的「活動紀錄」中，選擇左邊欄位「你的貼文」，接著便會顯示所有好友在塗鴉牆上發表的內容，從中找到該則病毒連結貼文，並請立即刪除它們。
第二招則是防止病毒擴散，應立刻開啟貼文審核功能。
首先到Facebook動態時報與標籤設定頁面，將「誰可以在我的動態時報新增貼文」的2個選項建議設為自己。此外，在「活動紀錄」中，選擇左邊欄位的「動態時報審查」，並點擊上方「通知」旁邊的齒輪符號，選擇「啟用」，便能審核別人標註自己名字的貼文，有效防止病毒連結出現在動態時報中。
除了上述2招外，3C達人Tim哥建議，若看到朋友分享疑似是病毒的影片連結時，請先用其他聯絡方式與對方聯絡，確認該連結是否由對方親自貼出。
(中時電子報)
文章來源：3C達人Tim哥臉書
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