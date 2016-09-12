新北首座非營利幼兒園 幼童體驗親手製中秋月餅

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新北市教育局長龔雅雯和小朋友中秋手怍體驗。(陳俊雄翻攝)

新北市教育局長龔雅雯今日上午前往三峽區龍埔成長非營利幼兒園，陪伴可愛的幼兒們一起參與用積木搭建烤肉架烤肉、製作中秋月餅與彩繪柚子等中秋節手作體驗活動，與孩子歡慶中秋節到來。

龍埔成長非營利幼兒園是本市目前唯一依教育部友善教保服務計畫方案成立的幼兒園，透過公開招標評選方式，委託公益法人財團法人成長文教基金會著手經營，已於今年8月正式轉型為非營利幼兒園。

龔雅雯表示，新北市為提升公共化教保服務供應量，持續擴大盤點各級學校閒置空間，結合公共資源規劃幼兒增班，並設置非營利幼兒園。自100學年至105學年共挹注3億6000萬元增設公立幼兒園250班，增加7000名收托名額；106學年至107學年將再增設81班，增收2600名幼生。非營利幼兒園的學費，3成由市府與教育部共同負擔。

(中時)