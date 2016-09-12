誰是經典賽總教練？ 胡金龍：球員直選

我要評比

球員工會理事長胡金龍（右）與前獅隊投手張志強（左）參加「國會沙龍」振興棒球的探討。（陳志祥攝）

針對明年世棒經典賽中華隊總教練遴選問題，目前已經陷入「各說各話」的僵局，短時間找不到化解之道，今（12）中職球員工會理事長胡金龍提出建議，也認為，應該開放球員直選！

胡金龍說：「中華隊總教練應由球員以投票方式產生，讓球員決定經典賽中華隊總教練是誰？」

胡金龍進一步解釋，經典賽的賽事並不多，只有幾場而已，這更顯示中華隊是否有凝聚力的重要性，如果中華隊球員有很強的向心力、教練與球或是球員之間的搭默配合好，這對比賽的輸贏差很多。

拿出日本國家隊的做法，胡金龍同時建議國家隊應要成立一個品牌，從中找出總教練、建立品牌，這樣更容易徵詢球員意見，對球員也更有保障。

(中時電子報)