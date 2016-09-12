薩德部署新址 韓媒：中秋後公佈
薩德反飛彈系統在面臨中方不滿與南韓民眾抗爭下，南韓媒體援引政府消息人士稱，關於薩德部署新址，韓美聯合工作團的研究工作已進入收尾階段，預計將在中秋節假期（本月14至18日）之後公布最終結果。
新華社援引韓媒報導，指該消息人士透露，如無意外，位於星州郡廳以北的一處高爾夫球場將成為薩德的最終選址。
南韓政府高層消息人士稱，位於慶尚北道星州郡的一處高爾夫球場、厭俗山和喜鵲山3個備選方案中，高爾夫球場優勢明顯，已被「內定」為最終選址，並且將通過捐贈與轉讓方式來購買這塊地皮，政府以公益性目的得到所需用地後，另行提供其它代替用地。
不過，與該球場相接的金泉市民眾已經表達反對情緒，若選址確定在該球場，薩德雷達將朝向金泉方向，當地居民擔憂雷達電磁波可能產生危害。
當地居民已成立反對部署薩德的鬥爭委員會組織，該組織發表決議書，表示將誓死反對威脅金泉市民安全和生存權的薩德系統。
(旺報)
關鍵字：薩德
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