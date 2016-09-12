特斯拉Autopilot軟體 發布最新版本

特斯拉（Tesla Motors）執行長穆斯克（Elon Musk）周日向外界發布Autopilot軟體的最新版本，將仰賴更多雷達訊號以協助特斯拉電動車的道路行駛安全，並且新增更多防護措施，確保駕駛人在高速行駛時並未分心。

Autopilot被視為自駕車發展的一大躍進，雖然特斯拉曾警告用戶該技術並非完全自駕，駕駛必須隨時掌握車輛，但一些專家質疑，這項科技可能導致駕駛人太過仰賴自駕功能。

為了因應外界批評，特斯拉在最新Autopilot系統作出變更，以防駕駛人忽視路況。倘若駕駛人在1個小時內不顧3次警告，並未依照規訂將手放在方向盤上，該系統就會自動解除。如果要恢復Autopilot系統，駕駛人須停車然後重新啟動。

(工商)