希拉蕊健康亮紅燈 金融市場緊張

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民主黨總統候選人希拉蕊(Hillary Clinton)周日參加911紀念活動時因暈眩而被迫提前離席，健康問題引發各界高度關注，金融市場尤其緊張，投資專家警告，市場行情恐加劇震盪，若川普出線機率壓過希拉蕊，美元與美股將雙雙走跌。

希拉蕊周日出席紐約世貿中心911遺址紀念活動，但被民眾拍攝到因天氣過熱出現暈眩由幕僚攙扶上車提前離開會場的影片，該畫面上傳網路後引起媒體關注爭相報導。

(工商)