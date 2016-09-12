排球》備戰亞洲盃 黃培閎憶永信當年小時候

第43屆永信杯排球賽記者會球員蕭湘凌、黃培閎、顧正雄、顧汶霖(右起)。(公關提供)

從國小四年級征戰永信盃打到台師大二年級，中華男排「光頭神舉」黃培閎打永信盃幾年已經記不得，他笑說，「大概是11年，但印象最深刻的，就是上山曬太陽，大家都曬得很黑。」

永信盃舉辦43個年頭，黃培閎就是其中培養出來的排球好手。今年永信盃報名隊數創下12年新高，總隊數達338隊，將於9月24日至27日於臺中市大甲鐵砧山永信運動公園熱鬧開打。

我國首位旅歐排球員，中華當家舉球員黃培閎，6月FIVB世界男排聯賽為我國取得第3級第4名佳績，返國後繼續備戰9月22日至28日於泰國登場的亞洲盃賽事，10月在巴西還要接續世界俱樂部排球賽。

黃培閎坦言連續國際賽體能狀態難免疲乏，「但我對排球還有熱情，有個目標在前面讓我追。」苑裡國小排球隊起家，打球多年黃培閎有自己一套舒壓方式，「看看南韓綜藝節目Running Man，不用練球時就盡量放空，現在最想看電影《屍速列車》。」

(中時電子報)