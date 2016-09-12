排球》備戰亞洲盃 黃培閎憶永信當年小時候
從國小四年級征戰永信盃打到台師大二年級，中華男排「光頭神舉」黃培閎打永信盃幾年已經記不得，他笑說，「大概是11年，但印象最深刻的，就是上山曬太陽，大家都曬得很黑。」
永信盃舉辦43個年頭，黃培閎就是其中培養出來的排球好手。今年永信盃報名隊數創下12年新高，總隊數達338隊，將於9月24日至27日於臺中市大甲鐵砧山永信運動公園熱鬧開打。
我國首位旅歐排球員，中華當家舉球員黃培閎，6月FIVB世界男排聯賽為我國取得第3級第4名佳績，返國後繼續備戰9月22日至28日於泰國登場的亞洲盃賽事，10月在巴西還要接續世界俱樂部排球賽。
黃培閎坦言連續國際賽體能狀態難免疲乏，「但我對排球還有熱情，有個目標在前面讓我追。」苑裡國小排球隊起家，打球多年黃培閎有自己一套舒壓方式，「看看南韓綜藝節目Running Man，不用練球時就盡量放空，現在最想看電影《屍速列車》。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。