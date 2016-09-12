中秋過節有新意 SOGO辦月光野餐趴

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報名月光野餐趴送賞月光佐野餐籃，預計有低碳生菜沙拉罐、三明治、洛神花飯糰／香鬆鹹蛋飯糰、鐵觀音桂圓酥、糙米輕乳酪蛋糕、綠豆餅、台灣藍鵲茶、香檳醋飲、余順豐花生觀光工廠加味土豆、花東菜市集柚皮糖、原動力土雞蛋小餅乾、鄰鄉良食土雞蛋蛋捲、野餐籃與花圈手環，實際內容依當天為準。（業者提供）

SOGO天母店從昨天（11日）起至14日也與農社企合作，在SOGO天母店一樓西側公園藝文廣場舉辦低碳綠市集。（業者提供）

郭家崴／台北報導

今年中秋節不烤肉，太平洋SOGO百貨來點環保新創意，明晚（13日）在SOGO天母店首次舉辦月光野餐趴，以歐式風格營造花園裡的浪漫野餐，在月光下搭配音樂表演和低碳私房料理，低碳又環保。

業者為了讓參加民眾感染歐式野餐氛圍，運用花園植栽、木箱、藤編等元素打造歐風質感，即日起報名費390元，可獲得兩人份、價值800元賞月光佐野餐籃，報名詳洽：http://bit.ly/2cGHRDz

此外，SOGO從昨天（11日）起至14日也與農社企合作，在SOGO天母店一樓西側公園藝文廣場舉辦低碳綠市集，同步響應低碳過中秋。

(中時)