今年7名員警自殺 警政署長要求防治

桃園市發生員持警槍殺害女友又自戕案件，震驚社會。經統計今年迄今，全國各警察機關已發生7件警察人員自殺案件，件數較往年偏高，警政署長陳國恩除派員深入調查原因外，並要求應從多面向來加強防治員警自殺發生。

警政署指出，將持續推動及倡導員警身心健康自主管理，鼓勵同仁多從事運動及正當休閒活動、定期健檢、自我量測血壓及心理情緒，隨時掌握自己身心狀況，如發現問題，及時尋求專業諮詢與協助，以解決問題。

警政署說，各警察機關也應加強舉辦身心健康、壓力調適、感情困擾等預防宣導講座，除讓潛在有困擾的個案，能適時獲得協助或改變觀念外，並強化員警基礎心理建設與健康教育，並從學校教育面加強正向心理、情緒管理及抗壓性等素質能力之培訓，使同仁具備健康之身心狀況，以應付各項勤務工作。

另外，警政署現建置有「事前預防、事中危機處理及事後追蹤處遇」的三級防處機制，透過定期清查、主動發掘及篩檢，提早發現有身心問題困擾之員警，主動提供關懷輔導，並適時轉介心理諮商，以及追蹤後續輔導成效。

各警察機關也結合外部專家資源，遴聘心理師、精神科專科醫師或諮商教育等專家學者擔任「心理輔導諮詢委員」，以指導規劃員警心理輔導相關事宜，並協助個案轉介實施心理諮商服務，以強化專業諮商輔導效益。

不過，員警自殺原因錯綜複雜，絶非單一因素所致，通常開始有自殺念頭，可能會有癥兆，行為舉止與往常迥然不同。因此，警政署將持續要求各單位主（管）多關懷所屬的身心、工作及家庭狀況，主動關心及關懷；如有察覺異狀，提早介入並採取積極防範措施，如槍枝管理，以避免憾事發生。

警政署強調，將深入分析員警自殺原因，檢視過程有無人員疏失，檢討策進，並追究相關人員之督導考核責任。

※自殺解決不了問題，家人增添悲痛。

請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)