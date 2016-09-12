台中大遠百週年慶 中秋連假推VIP預購吸客

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台中大遠百自9月15日起中秋連假期間，開放全館預購為週年慶提前暖身。(圖／曾麗芳)

台中大遠百9月9日VIP精品預購開出1.5億元業績。為延續買氣，除於9月15日至18日中秋連假開放全館預購暖身，在9月22日週年慶正式開跑後，也推出為期21天的促銷活動，總促銷預算超過2億元。台中大遠百店長藍卓成表示，週年慶整檔業績目標上看25.6億元，年增率6.7%。

藍卓成表示，今年前8月營收已達75.5億元，年增率達9.8%，超出預期。若週年慶檔期業績順利達成，全年營收目標有機會挑戰125億元(含稅)。

台中大遠百週年慶促銷優惠，包含化妝品/內睡衣當日單筆滿2,000送200、全館百貨服飾當日滿5,000送500、國際精品/數位3C當日單櫃滿1萬送500;適逢遠東百貨50週年慶，更祭出滿額抽汽車大獎，當日消費累計2,000元即可參加抽獎，有機會獲得市價57.9萬元的現代汽車1台。台中大遠百也是周年慶唯一送汽車的百貨業者。

台中大遠百表示，彩妝保養品與家用家電，向來為週年慶兩大業績主力，近期台灣掀起女神結婚、世界廚神開餐廳等「神級話題」，這股趨勢也延燒到各大品牌商品，彩妝保養推出女神逆齡保養組、家用家電則有可做出媲美廚神等級的廚電料理機，台中大遠百週年慶期間更趁勢推出優惠價格，再搭配全館滿千送百活動，指定流行新品享有近7折的優惠。

(工商)