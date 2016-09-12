台中大遠百週年慶 中秋連假推VIP預購吸客
台中大遠百9月9日VIP精品預購開出1.5億元業績。為延續買氣，除於9月15日至18日中秋連假開放全館預購暖身，在9月22日週年慶正式開跑後，也推出為期21天的促銷活動，總促銷預算超過2億元。台中大遠百店長藍卓成表示，週年慶整檔業績目標上看25.6億元，年增率6.7%。
藍卓成表示，今年前8月營收已達75.5億元，年增率達9.8%，超出預期。若週年慶檔期業績順利達成，全年營收目標有機會挑戰125億元(含稅)。
台中大遠百週年慶促銷優惠，包含化妝品/內睡衣當日單筆滿2,000送200、全館百貨服飾當日滿5,000送500、國際精品/數位3C當日單櫃滿1萬送500;適逢遠東百貨50週年慶，更祭出滿額抽汽車大獎，當日消費累計2,000元即可參加抽獎，有機會獲得市價57.9萬元的現代汽車1台。台中大遠百也是周年慶唯一送汽車的百貨業者。
台中大遠百表示，彩妝保養品與家用家電，向來為週年慶兩大業績主力，近期台灣掀起女神結婚、世界廚神開餐廳等「神級話題」，這股趨勢也延燒到各大品牌商品，彩妝保養推出女神逆齡保養組、家用家電則有可做出媲美廚神等級的廚電料理機，台中大遠百週年慶期間更趁勢推出優惠價格，再搭配全館滿千送百活動，指定流行新品享有近7折的優惠。
(工商)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。