開路否 高市允視濕地等級評定結果
高市府今天指出，茄萣1-4號道路開闢案會尊重內政部評定濕地等級結果，納入整體環境保育規劃，兼顧維持濕地生態豐富，與地方通行需求，達到生態、經濟與居民生活三方共榮。
保育團體北上行政院召開為黑面琵鷺請命記者會，針對茄萣1-4號道路環評審查過程，訴求高市府違法環評、濕地開路市民恥辱等。市府發布新聞稿對1-4號道路環評審查過程做說明。
市府說，長期以來，茄萣居民盼有條可以回家便捷的道路，原本居民出入使用的道路已經很擁擠，居民強烈需求，政府滿足居民的訴求是基本的責任，因此市府依據當地民眾陳情，由工務局新工處重製環評書件後，於民國105年4月20日環評專案小組初審會議，於8月31日環評大會審查通過。
環保團體認為市府機關的委員代表利害衝突應迴避環評審查，市府指出，環保局5月份曾請示環保署，接獲回復直轄市、縣(市)政府機關委員應全數迴避出席會議及表決為規定，並未涉及「直轄市、縣(市政府所屬機關」擔任開發單位時的迴避原則進行規範。
市府說，1-4號道路開發單位為工務局新建工程處，工務局為目的事業主管機關且其為開發單位，所以當日大會已請工務局委員迴避，環評審查程序一切合法。1050912
(中央社)
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