林全13日施政報告 就任後積極溝通傾聽
立法院新會期開議，行政院長林全明天將赴行政院施政報告並備質詢。林全在報告中表示，行政團隊自520就任以來，積極與各界溝通，傾聽各方聲音，以有效解決問題。
林全說，盼行政、立法兩院攜手合作，促進民眾福祉。
林全表示，近年來面對全球經濟持續衰退、英國脫歐以及台灣經濟動能趨緩、薪資成長停滯、少子女化、人口高齡化、年金財務等危機，政府必須推動改革，行政團隊以「創新、就業與分配」三原則，引導國家新的經濟方向與整體發展模式。
他表示，在「加速產業升級，驅動創新經濟」方面，將擴大基礎建設投資、推動留才與攬才計畫、鬆綁財經法制。在「健全社會安定網絡，實踐公義新社會」方面，將推動都市更新、強化食安管理、提升長照品質、落實年金改革、促進轉型正義。
在「提升公共建設品質，永續發展新環境」方面，將完備採購法制、穩定能源供需，打造永續環境。在「強化政府管理效能，區域均衡新活力」方面，將改善財政效率、健全國土規劃，促進區域共榮。
在「厚植教育文化內涵，多元族群新平等」方面，將改善教育品質、弭平學用落差、鼓勵多元創意、發展文創產業，促進多元族群融合。在「鞏固國家安全力量，國際兩岸新空間」方面，將提升國防自主、推動兩岸穩定發展、捍衛南海主權。
林全指出，行政團隊自520就任以來，積極與各界溝通，傾聽各方聲音，以有效解決問題，並針對現階段施政重點，遴列重大優先法案，併同「106年度中央政府總預算案」送請立法院審議，希望兩院攜手合作，共同促進民眾福祉，為台灣注入安定與踏實的力量，點亮台灣的驕傲與榮耀。1050912
(中央社)
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