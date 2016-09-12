海基會董事 田弘茂盼廣納各黨代表

對於第三大黨「時代力量」未推派人選擔任海基會董事，甫接任海基會董事長的田弘茂今天表示，他會持續溝通，希望各政黨儘快提合適的人選來擔任海基會董事一職。

海基會下午召開董監事臨時聯席會議，通過新任董事長田弘茂的人事案，「時代力量」至今未推派人選擔任海基會董事、國民黨未派員出席會議。

另外，內定出任董事的親民黨代表、深圳台商協會會長陳合泰透過媒體指出，決定放棄接任海基會董事一職。

田弘茂接任海基會董事長後，召開記者會時指出，盼望海基會董事席次能廣納各黨代表，他誠心希望借重其他政黨與對岸溝通的管道。

他指出，海基會努力與大陸海峽交流協會恢復常態性協商機制之際，他會請教其他政黨的意見，盼望各黨意見成為海基會處理兩岸有關問題的一部分，而不是只有單一的政黨看法。

他強調，台灣的人口少，幅員小，在這樣的情況下與中國大陸互動，大家更要團結。

田強茂說，自己沒有參加政黨，是無黨籍的，可以超越黨派、黨籍來處理兩岸事務；畢竟海基會與海協會互動不是政黨之間互動，兩會謀取的是大陸和台灣雙方民眾共同的福址。

他說，海基會對其他政黨的董事席次都保留著，盼各個政黨能儘快提出合適的人選來擔任海基會的董事，這方面他會持續溝通。1050912

(中央社)