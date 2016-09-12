海基會董事 田弘茂盼廣納各黨代表
對於第三大黨「時代力量」未推派人選擔任海基會董事，甫接任海基會董事長的田弘茂今天表示，他會持續溝通，希望各政黨儘快提合適的人選來擔任海基會董事一職。
海基會下午召開董監事臨時聯席會議，通過新任董事長田弘茂的人事案，「時代力量」至今未推派人選擔任海基會董事、國民黨未派員出席會議。
另外，內定出任董事的親民黨代表、深圳台商協會會長陳合泰透過媒體指出，決定放棄接任海基會董事一職。
田弘茂接任海基會董事長後，召開記者會時指出，盼望海基會董事席次能廣納各黨代表，他誠心希望借重其他政黨與對岸溝通的管道。
他指出，海基會努力與大陸海峽交流協會恢復常態性協商機制之際，他會請教其他政黨的意見，盼望各黨意見成為海基會處理兩岸有關問題的一部分，而不是只有單一的政黨看法。
他強調，台灣的人口少，幅員小，在這樣的情況下與中國大陸互動，大家更要團結。
田強茂說，自己沒有參加政黨，是無黨籍的，可以超越黨派、黨籍來處理兩岸事務；畢竟海基會與海協會互動不是政黨之間互動，兩會謀取的是大陸和台灣雙方民眾共同的福址。
他說，海基會對其他政黨的董事席次都保留著，盼各個政黨能儘快提出合適的人選來擔任海基會的董事，這方面他會持續溝通。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。