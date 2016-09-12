彈薪方案成效待提升 監院促改進
監察院表示，教育部自民國99年8月推動「延攬及留住大專院校特殊人才實施彈性薪資方案」，執行成效待提升，今天通過監察委員陳小紅的調查報告，促請行政院及所屬檢討改進。
調查報告指出，「彈薪方案」經費來源不穩定且即將屆期，在經費來源不足的情況下，教育部期盼未來各大學能積極發揮校務基金的作用，但對自籌收入占校務基金不及1成或2成的國立大學，及根本無校務基金的私立大學而言，這樣的期待似乎不切實際，且很可能會落空。
調查報告說，國內教研人員薪資水準、退撫機制及補助措施，對國際頂尖人才長期留任的吸引力有限，因此「彈薪方案」應務實的以延攬國際優秀人才來台短期停留，並提供完善配套措施，確保其停留期間能引領國內研究團隊或教研人員，提升研發能力為依歸。
陳小紅說，「彈薪方案」實施以來，高達9成以上經費，用於補助現職人員，延攬國際人才方面，顯欠積極。該方案每月最低補助金額僅區區新台幣數千元，且部分學校補助人數，竟達該校專任教師人數近半，其中更有高達8成以上者，顯然「雨露均霑、人人有獎」。1050912
(中央社)
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