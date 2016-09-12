稽查冷凍庫 業者捐新北防寒裝備
為了稽查海鮮、肉品、冰品或冷凍加工食品，新北衛生稽查員必須進入攝氏零下的極地酷寒環境冷凍庫查驗，業者今天特別捐贈16套防寒設備，由新北市副市長侯友宜代表接受。
侯友宜表示，海鮮、肉品、冰品、冷凍加工食品等工廠，都具有大型冷凍庫設備，用以儲存原料、半成品或成品，是稽查同仁每天的例行性業務之一。然而冷凍庫溫度在攝氏零下18至零下30度環境，若廠商不具備防寒外套，稽查員就得冒著防寒設備不齊全的險境完成任務，容易造成頭暈、頭痛、咳嗽；手腳及耳朵、鼻子凍傷也屢見不鮮，在冷凍庫的時間越久，後遺症越多。
常帶著同仁進入冷凍庫的衛生局稽查科長劉淑玉指出，從食品標示、有效期限、保存方式及溫度，以及是否報廢回收待轉賣、環境衛生等，平均每案約需2個小時，若查獲違規食品需進一步追查則要8個小時以上，一直到全部清查完畢才收隊。
劉淑玉指出，像盛夏動輒36、37度高溫，一進到極低溫環境，瞬間溫差達60多度，即使穿上外套，也只能撐上20來分鐘就需要離開後再進入。甚至褲子穿上3、4件，全身猛塞暖暖包，甚至抹辣椒膏讓身體發熱，都不是新鮮事。
劉淑玉提及尤其遇到突發事件，哪怕是假日在家，同仁也必須即刻返局報到、兵分多路稽查。這時在沿途車上，大家最常聊到話題就是「啊! 你外套帶了沒」、甚至還會互開玩笑說「下回要記得帶棉被出門」。1050912
(中央社)
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