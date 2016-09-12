退伍軍人再入營 週末戰士106年試辦

為了達成改良式募兵轉型目標，國防部規劃被俗稱為「週末戰士」的「後備軍人志願短期入營服役」計畫，退伍官兵通過甄試後，每個月入營服役2天，預定在明年起選定單位試辦。

美國現行的週末戰士制度，就是國民兵，經過基礎訓練後，利用假日回去服役，戰力等同於現役部隊。國防部在已送交立法院的明年度預算書及5年兵力計畫說明中，表示將研議實施「後備軍人志願短期入營服役」計畫，國防部並已在9月10日公告，預定明年起在北中南3地各選定單位試辦。

國防部公告指出，參考美、英、德、法、日等國後備軍人利用假日返營訓練，維持戰鬥技能，國防部正規劃後備軍人志願短期入營服役制度，並於今年5月下旬至7月上旬間實施教召後備軍人問卷調查及訪談，以制定符合國情的後備動員制度，達成「改良式募兵制」轉型目標。

國防部指出，目前相關入營訓練作法正規劃中，對此制度有興趣的後備軍人，可以將意見回饋給國防部，後續並可報名參加甄選，以利國防部在106年選定部分單位辦理試行，驗證後備軍人戰力維持成效，再依評估結果，推動配套措施及擴大辦理範圍。

軍方官員表示，參加這項新制度的退伍官兵，在通過甄試後，每個月必須入營服役2天，薪資會以退伍當時官階為基準，再加成敘薪。

至於可能人數、入營天數、短期入營的工作內容等，軍方官員表示，因為是試辦性質，很多事項可能有變動，也都還有待進一步討論。1050912

(中央社)