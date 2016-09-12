彭佳慧首辦簽書會 夢到沒人被嚇醒

新科金曲歌后彭佳慧今年12月10日將在高雄巨蛋開唱，昨天先在高雄舉辦人生首場簽書會，坦言很緊張，還曾夢到簽書會沒人來被嚇醒。

出道20年的彭佳慧，歌聲高亢、渾厚、有爆發力，被封為「鐵肺歌后」；以專輯「說真心話」獲第8屆金曲獎最佳新人獎，之後就與金曲無緣，直到今年以專輯「大齡女子」獲第27屆金曲獎最佳國語女歌手獎。

彭佳慧在屏東出生，出道前高雄駐唱多年，去年在台北小巨蛋開唱時，彭佳慧答應南部鄉親一定唱回高雄。「越愛越勇敢高雄演唱會－承諾場」12月10日在高雄巨蛋登場，冠上「承諾」兩字是為代表彭佳慧唱回故鄉的心聲，門票明天下午1時開賣。

8月發行個人第1本愛情散文書「關於愛...這件事」，昨天以作家身分在高雄舉行首場簽書會，事前深怕沒人來，還曾夢到簽書會空無一人被嚇醒，抵達簽書會現場看見人潮，她才鬆口氣，開心大喊「高雄，我愛你們」。

現場擠進約500名粉絲，有人帶著限鐵粉搶先預購的高雄演唱會門票來簽名，讓簽書會意外變成簽票會，一舉兩得，讓彭佳慧笑喊感謝再感謝。10月1日將在台北舉辦簽書會。

彭佳慧一圓作家夢後，接下來的高雄演唱會，她更想獻給媽媽，將邀請媽媽當她的VIP嘉賓，希望媽媽可坐台下觀賞她唱回故鄉的演唱會，也是她心中的小小心願。1050912

(中央社)