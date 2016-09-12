扯桃色糾紛 大陸藝校挺校長：陰謀敲詐

大陸一名女子張娜聲稱，遭延安一名校長孫毅騙色。東方紅學校隨後發表聲明稱，孫校長品行端正，經核實該消息屬於陰謀敲詐的騙局。

大陸網路上傳出一則消息，指延安一名校長染指女子。孫毅對此表示，張娜曾應聘延安東方紅學校的音樂教師，但未能上崗，以敲詐、勒索為生。

澎湃新聞網報導，目前區教育局已介入調查，相關情況正在瞭解。張娜表示，她在去年2015年從延安魯迅藝術學院畢業，今年6月經延安東方紅學校一代課女教師介紹，認識了孫毅。該代課老師稱，只要和孫毅「搞好關係」，孫就會幫助她實現去北京進修學習的夢想，為她去北京學習提供幫助。

張娜說，在一次飯局後，她被代課女教師送到酒店房間，和孫毅發生性關係。此後，她和孫毅又有過三次性關係。但孫毅只給她2000元（人民幣，下同）。

孫毅發出聲明指出，網上的謠傳是虛假的，張娜不是學生，她以敲詐、勒索為生，曾於今年9月1日向他索要5萬元，因敲詐未果，便四處造謠、誹謗、誣陷。

(旺報)