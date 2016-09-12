網傳言承旭被「同父異母哥哥」爆：跟林志玲和好啦
今年演藝圈喜事頻傳，本是「黃金剩女」的林心如、舒淇都嫁給了多年好友，受到大批祝福，讓大家開始猜測會不會哪天就換林志玲和言承旭宣布喜訊，而2人目前工作上共用同一位經紀人，可謂是「一家親」，日前名嘴許聖梅也稱他們從沒分開過，近日網上則又傳出言承旭同父異母的哥哥爆料2人已經和好。
言承旭與林志玲感情糾纏14年，分合消息不斷，許多粉絲都期待2人能修成正果，繼先前許聖梅驚爆他們從沒分手，近日大陸知名八卦微博「關愛八卦成長協會」也貼出一則爆料，稱此爆料者的老公和言承旭同父異母的哥哥是朋友，有次雙方一起喝酒後，言的哥哥就脫口說出弟弟和林志玲和好了，不過並沒透露復合詳情。
言承旭2010年曾被爆料母親「非婚生子」，揭出他除了有個姊姊外，還有個同父異母的哥哥，當時他受訪僅表示，不管出身如何，都會永遠支持一手帶大他的媽媽，希望大家不要因為他藝人身份傷害到媽媽，這次出現「哥哥」的爆料，再度引發熱議。
(中時電子報)
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