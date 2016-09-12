中職二軍總冠軍賽 9月20日屏東開打

中職二軍總冠軍賽賽程。

中華職棒二軍已進入本季最後一周賽程，截止12日為止，由Lamigo桃猿二軍暫居龍頭， 領先中信兄弟二軍2場勝差，與排名第3的義大犀牛二軍也只有2.5場勝差，本周3隊都還有3場比賽，爭取二軍總冠軍賽門票，而二軍總冠軍賽則訂於9月20日在屏東棒球場展開。

二軍例行賽預計在9月18日結束，兩支晉級總冠軍賽的隊伍將自9月20日起進行5戰3勝制的廝殺，中職也將連續2年推出二軍總冠軍賽直播，民眾能透過CPBLTV(限會員)以及民視四季台、民視四季線上影視(免費)收看。

欲提升二軍總冠軍賽熱度，今年中職也將在Fackbook粉絲專頁上舉辦「預測二軍總冠軍」網路活動，最大獎為遠東航空松山-澎湖機票兌換券1名(1人中獎，2人同行)，邀請球迷親自到場或透過網路一同力挺二軍總冠軍賽。

(中時電子報)